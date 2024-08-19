Kayseri'de mum döküm atölyesinde yangın

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi'ndeki bir iş yerine ait mum döküm atölyesinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altın alınıp söndürüldü.

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