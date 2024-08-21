Özel gereksinimli çocuklara günlük yaşam ve ev beceresi eğitimi

KAYSERİ’de aralarında görme, işitme, zihinsel yetersizlik ve down sendromu ile otizm spektrum bozukluğu olan 300 öğrenciye günlük yaşam becerilerinin gelişimine katlı sağlamak amacıyla eğitim veriliyor. Merkezdeki 3 uygulama alanında ev ortamına birebir benzer şekilde eğitim verdiklerini anlatan Özel Eğitim Uzmanı Makbule Çakır, “Amacımız öğrencilerimizin günlük yaşam ve ev becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak. Öğrenciler uygulama ortamındaki öğrendikleri bilgileri ev ortamında genelliyorlar" dedi.

Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam ve becerilerine katkı sağlamak amacıyla eğitim veriliyor. Merkezde eğitim gören, aralarında görme, işitme, zihinsel yetersizliği bulunan ve down sendromu ile otizm spektrum bozukluğu olan 300 öğrenciye 3 uygulama alanında ev ortamına uygun şekilde uygulama yaptırılıyor. Özel gereksinimli bireyler bu uygulama alanlarında, yatak düzeltme, ayakkabı giyme, el-yüz yıkama, kahvaltı ve yemek hazırlama gibi pratikleri kazanmış oluyor.