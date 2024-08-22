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        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 22:55 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:00
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        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        KAYSERİ’nin Felahiye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Felahiye ilçesi Karaşeyh Mahallesinde meydana geldi. F.E. yönetimindeki 66 RD 862 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Z.F. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü F.E. ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Z.F.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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