Öldürülen ağabeyinin deposundaki uyuşturucuyu polise ihbar etti

KAYSERİ'de tartıştığı arkadaşı Adem Caner tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Dever'e (40) ait depoda, kardeşinin ihbarı üzerine piyasa değeri yüksek miktarda uyuşturucu ve üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi. Ağabeyinin uyuşturucuları öldüğü gün polise teslim edeceğini öğrendiğini belirten Mehmet Fatih Dever, “Maddenin piyasa değerinin yüklü olduğu bilgisini öğrendik. Emniyet güçleri de bize bu olayın buradan oluşabileceği ihtimalini ilettiler. Biz de buradan hareket ettiğimizde olayın oluş şekli, yapan şahıs ya da şahısların yaşantılarına baktığımızda bu olayın basit bir kavga olmadığının kanaatine varıyoruz" diye konuştu.

Olay, 7 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında, Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Adem Caner, bağ evinin bahçesinde arkadaşı Mustafa Dever ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Yaşanan arbede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Adem Caner, evinin bahçesinde Mustafa Dever'i tabancayla vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dever'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi. Polis, olay yerinden kaçan Adem Caner'i yakalayarak gözaltına aldı. Caner, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olaydan yaklaşık 3.5 saat önce Adem Caner'in, Mustafa Dever'in evine gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından Mustafa Dever'in kardeşi Mehmet Fatih Dever, bir depoda kasanın içinde çeşitli malzemelere rastladı. Araştırmaları sonucunda bunların uyuşturucu ve üretiminde kullanılan ham maddeler olduğunu öğrendi. Mehmet Fatih Dever'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine depoda piyasa değeri yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ağabeyinin, ele geçirilen maddeleri öldüğü gün polise teslim edeceği bilgisine ulaşan Mehmet Fatih Dever, "Biz olayı öğrendikten sonra medyadan gördüğümüz kadarıyla yorumlama yapabildik. 'Ne olmuş, nedir?' diye biz de peşine düştük. Alacak verecek ve kavga olmuş olacağı bilgisi bize iletildi. Rahmetli ağabeyimin kimseden alacağı ya da borcu yoktu. Bunun net olarak bilincindeydik. Böyle bir şey olamaz dedik. Kavga, dövüş gibi bir şeyden bahsedildi. Arkadaşlarına durumu sorduk. Olumsuz bir durumun olmadığını bize beyan ettiler. Olay yerine gelip baktığımızda kavgaya rastlamadık. Ezilen bir ağaç parçası veya bir arbedeye rastlamadık. Olayın hızlı cereyan ettiği ve acı bir şekilde sonuçlandığı bilgisini edindik" ifadelerini kullandı.

'BİR DEPO İÇİNDE BİR ŞEYLERE RASTLADIK' Cenazede taziye sırasında ağabeyinin bir arkadaşından aldığı bilgiye göre yola çıkan Mehmet Fatih Dever, "Bir depo içinde bir şeylere rastladık. Ne olduklarına anlam veremedik. Araştırma gereği hissettik. Nitekim böyle bir şeyin varlığı ortaya çıktı. Öğrendikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar gerçekleştirdik. Olayın bu maddelerden ötürü olmuş olabileceği bilgisini ilettik. Narkotik ve olay yeri inceleme ekipleri geldiler. Maddelerin uyuşturucu madde olduğunu, yanındakilerin üretimde kullanılan ham maddeler olduğunun teyidini yaptılar. Bunlar teslim edildi. Maddenin piyasa değerinin yüklü olduğu bilgisini öğrendik. Emniyet güçleri de bize bu olayın buradan oluşabileceği ihtimalini ilettiler. Biz de buradan hareket ettiğimizde olayın oluş şekli, yapan şahıs ya da şahısların yaşantılarına baktığımızda bu olayın basit bir kavga olmadığının kanaatine varıyoruz" diye konuştu.

'AĞABEYİMİN BÖYLE BİR OLAY SONUCU KURBAN GİTTİĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİZ' Ortadaki maddelerin büyüklüğü hesaba katıldığında örtbas edilmeye çalışılıyor algısında olduklarını ifade eden Dever, "Bizler bu maddeleri öğrendiğimizde çöpe de atabilirdik. Böyle bir yola girmedik. Emniyete teslim ettik. Bunun arkasındaki kişi ve kişilerin açığa çıkması, toplumun bunlardan arınması maksadıyla belli bir yol izlemeyi planladık. Ölüm hadisesi gerçekten ağır ve acılı bir süreç. Burası bize ait değil. Burası şahıs veya şahısların bağ evlerinin bulunduğu bir ortam. Olayın olduğu noktalara baktığımızda bir boğuşma izi, kavga veya dövüş yaşanmamış. Biz ağabeyimin böyle bir olay sonucu kurban gittiği düşüncesindeyiz. Olayın olduğu gün ağabeyimin, elindeki maddelerin varlığını bazı kişilere bildirdiğini öğrendik. O gün içinde bu işin sonuçlanacağını ve emniyete teslim edeceğini öğrendik. O bilgiyi ilettikten sonra bu olayın gerçekleşmesi bizi bu noktaya itiyor. Aldığımız bilgilerin gereğini emniyet güçleri yapacaktır" dedi.