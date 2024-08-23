Bakan Uraloğlu: YHT ile yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız (2)

ODAVE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlandığında Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy- Kayseri Hızlı Tren hattının 'Düver' şantiyesinde incelemelerde bulunmasının ardından Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, kentteki oda başkanları ve belediye başkanları ile istişare toplantısına katıldı. Çukurova Havalimanı ile birlikte havalimanı sayısını 58’e çıkardıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu ayın 10’unda Çukurova Bölgesel Havalimanını açtık. Onunla beraber 58’inci havalimanımızı açmış olduk. Yani 26’ının üzerine 32 tane daha ilave ettik. Gerçekten kıymetli. Eskiden vatandaşlarımız; ‘devlet aldığı bu vergileri ne yapıyor?’ diyordu. Şimdi ise ‘devletimiz bu kadar yatırımı yapmak için imkanı nerden buldu’ diyorlar. Gerçekten bu anlamda da bu yatırımların kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.