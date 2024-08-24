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        Kayseri'ninBünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:14 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:14
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        Kayseri’ninBünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşların olduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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