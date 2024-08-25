Kayseri'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 kişi kayıp

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Sele kapılarak gözden kaybolan otomobildeki Muhittin S.'nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış Güllüce Mahallesi'nde sele neden olurken, Muhittin S.'nin kullandığı otomobil sulara kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama sonucu otomobile ulaşılırken, araçta olduğu öğrenilen Muhittin S. için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı.