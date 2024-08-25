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        Kayseri'de sel sularına kapılmıştı; 15 saat sonra cansız bedeni bulundu (2)

        15SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDUKayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp kaybolan Muhittin Saraç'ın 15 saat sonra, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:30
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        Kayseri'de sel sularına kapılmıştı; 15 saat sonra cansız bedeni bulundu (2)
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        15SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp kaybolan Muhittin Saraç’ın 15 saat sonra, saat 11.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Sele kapıldığı noktaya 7 kilometre mesafede bulunan Saraç'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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