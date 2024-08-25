Dünya şampiyonluğu için tarlada çapa yapıyor, bahçede odun kırıyor

KAYSERİ'de 6 yıl önce muay thai sporuna başlayıp, 4 kez Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Ahmet Akay Dalkıran (16), Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na hem salonda hem de tarlada hazırlanıyor. Tarlada hasat ve çapa yapan, bahçede de odun kırıp, ağaçlarda barfiks çeken Dalkıran, "İnşallah bu sene dünya şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akay Dalkıran, 6 yıl önce ablası ile antrenmanlara gittiği muay thai sporuna ilgi duymaya başladı. 6 yılda 4 kez Türkiye şampiyonu, 2 kez Türkiye üçüncüsü ve 1 kez Avrupa ikincisi oldu. İlçede bulunan bir spor salonunda çalışmalarını sürdüren Dalkıran, salon dışında da biber ve domates tarlalarında hasat ve çapa yapıyor. Güç ve kondisyon çalışmaları için de bahçede odun kırıp, ağaçlarda barfiks çeken Ahmet Akay Dalkıran, eylül ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ahmet Akay Dalkıran, "Ablam, antrenmanlara gitmek istedi. Annem de onu tek göndermek istemedi. Ben de yanında gitmeye başladım. Sonra bu spora başladım ve şampiyonluklar gelmeye başladı. Sabahları işlerimi bitiriyorum. Anneme yardım ettikten sonra güç, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarını bahçede ve tarlada yapıyorum. Kendi başıma bu yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Tarlada çapa yapıyorum, odun kırıyorum. Bahçemizdeki ekili olan domatesleri, biberleri hasat edip, pazarda satmaya gidiyorum, ağaçta barfiks çekiyorum. İnşallah bu sene dünya şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.