Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Dünya şampiyonluğu için tarlada çapa yapıyor, bahçede odun kırıyor

        KAYSERİ'de 6 yıl önce muay thai sporuna başlayıp, 4 kez Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Ahmet Akay Dalkıran (16), Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na hem salonda hem de tarlada hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya şampiyonluğu için tarlada çapa yapıyor, bahçede odun kırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de 6 yıl önce muay thai sporuna başlayıp, 4 kez Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Ahmet Akay Dalkıran (16), Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na hem salonda hem de tarlada hazırlanıyor. Tarlada hasat ve çapa yapan, bahçede de odun kırıp, ağaçlarda barfiks çeken Dalkıran, "İnşallah bu sene dünya şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

        İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akay Dalkıran, 6 yıl önce ablası ile antrenmanlara gittiği muay thai sporuna ilgi duymaya başladı. 6 yılda 4 kez Türkiye şampiyonu, 2 kez Türkiye üçüncüsü ve 1 kez Avrupa ikincisi oldu. İlçede bulunan bir spor salonunda çalışmalarını sürdüren Dalkıran, salon dışında da biber ve domates tarlalarında hasat ve çapa yapıyor. Güç ve kondisyon çalışmaları için de bahçede odun kırıp, ağaçlarda barfiks çeken Ahmet Akay Dalkıran, eylül ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Ahmet Akay Dalkıran, "Ablam, antrenmanlara gitmek istedi. Annem de onu tek göndermek istemedi. Ben de yanında gitmeye başladım. Sonra bu spora başladım ve şampiyonluklar gelmeye başladı. Sabahları işlerimi bitiriyorum. Anneme yardım ettikten sonra güç, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarını bahçede ve tarlada yapıyorum. Kendi başıma bu yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Tarlada çapa yapıyorum, odun kırıyorum. Bahçemizdeki ekili olan domatesleri, biberleri hasat edip, pazarda satmaya gidiyorum, ağaçta barfiks çekiyorum. İnşallah bu sene dünya şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

        'DOĞADA GÜÇ DEPOLUYORUZ'

        Muay Thai Milli Takım Antrenörü Şakir Kaymaz ise "Çalışmalarımız şu an çok iyi gidiyor. İnşallah eylül ayında da dünya şampiyonasında bizi gururlandıracaktır. Haftada 5 gün çalışma yapıyoruz. Doğada güç depoluyoruz. Ahmet ile aynı mahallede oturuyoruz. Daha 10 yaşındaydı, spor yapmak istediğini söyledi. Sonra bu spora başladı. Ahmet, ilk çıktığı maçta farkını ortaya koydu. Orada da şampiyon olmuştu. Ondan sonra da zaten şampiyonlukları bir bir geldi" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme to...
        Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme to...
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü; bu kez kız kardeş cinayetind...
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü; bu kez kız kardeş cinayetind...
        Kocasinan Belediyesi yapay zekayla sorunlara hızlı şekilde çözüm üretiyor
        Kocasinan Belediyesi yapay zekayla sorunlara hızlı şekilde çözüm üretiyor
        Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi
        Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...