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        Kayseri'de sel sularına kapılmıştı; 15 saat sonra cansız bedeni bulundu (3)

        BAŞKANBÜYÜKKILIÇ: MAALESEF BİR CANIMIZ YOK OLDUKayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp, kaybolan Muhittin Saraç'ın 15 saat sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:20
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        Kayseri'de sel sularına kapılmıştı; 15 saat sonra cansız bedeni bulundu (3)
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        BAŞKANBÜYÜKKILIÇ: MAALESEF BİR CANIMIZ YOK OLDU

        Kayseri’nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp, kaybolan Muhittin Saraç'ın 15 saat sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açıklama yaptı. Tüm ekiplerin fedakarca arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Dün geceden beri arama çalışmaları sürdürülüyordu. Daha önce 7 aracımız mahsur kalmıştı. İçindeki vatandaşlarımız kurtarılmıştı. Ama 1 aracımızın dereye uçtuğu, içinde 1 kişinin olduğu bilgisi değerlendirildi ve gündemimize alındı. Sabaha kadar fedakarca, tüm kurumlarımız el ele vermek suretiyle bu canımızı aradı, taradı. Sonuçta maalesef bugün cansız bedenine ulaşılma durumu söz konusu oldu. Ailesine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Bu bir sel felaketi. Şükredilecek tarafları, bu felaketin köyün içinde ve Bünyan içinde olmaması. Keşke böyle bir acı ile de karşılaşmasaydık. Maalesef bir canımız yok oldu. Burada hasarlar var. Burada hep birlikte el ele vererek üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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