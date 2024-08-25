Aynı aileden 4 kişi, alışverişten dönüşte kazada yaşamını yitirdi

YOZGAT’ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ramazan Balkaya ile oğlu Hakan Balkaya, gelini Fatma Balkaya ve torunu Lina Balkaya memleketleri Kayseri'nin Felahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 1’i çocuk 4 kişilik Balkaya ailesinin Boğazlıyan ilçesinden alışverişten döndükleri öğrenildi.

Kaza, dün Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Devecipınar köyünde meydana geldi. Hakan Balkaya idaresindeki 38 KP 264 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunanlar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücülerden Hakan Balkaya ile aynı araçta bulunan eşi Fatma Balkaya ve kızları Lina Balkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü F.B. ile yolcu olarak bulunan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan baba Ramazan Balkaya ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ’DE TOPRAĞA VERİLDİLER Balkaya ailesinin cenazeleri memleketleri Kayseri'nin Felahiye ilçesine getirildi. Kale Mahallesi’nde ölen 4 kişi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Balkaya ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ramazan, Hakan, Fatma ve Lina Balkaya’nın cenazeleri, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. GERİYE DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI KALDI Bu arada Balkaya ailesinin Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden alışverişten döndükleri öğrenildi. Aileden geriye, Hakan ve Fatma Balkaya çiftinin kızları Lina ile kızlarının doğum gününde çektirdikleri fotoğraf kaldı.