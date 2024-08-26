Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:32 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bir otomobilin ikiye bölündüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesinde meydana geldi. E.T. (20) yönetimindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. (37) idaresindeki 06 MUT 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü ile B.K.'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan D.G. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Öte yandan çarpışmanın şiddetiyle bir otomobilin ikiye bölündüğü kaza yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Abdullah Gül, halasının cenazesine katıldı
        Abdullah Gül, halasının cenazesine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı
        1 kişinin öldüğü selde, görgü tanığı yaşananları anlattı
        1 kişinin öldüğü selde, görgü tanığı yaşananları anlattı
        Kayseri'de selde hayatını kaybeden kişi, uyarılara rağmen aracıyla ilerleme...
        Kayseri'de selde hayatını kaybeden kişi, uyarılara rağmen aracıyla ilerleme...
        Kayseri'de sele kapılarak yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Kayseri'de sele kapılarak yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı