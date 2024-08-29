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        Oturduğu evi ateşe verdi; eşyaları sokağa attı

        KAYSERİ'de Ramazan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:48 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:50
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        Oturduğu evi ateşe verdi; eşyaları sokağa attı
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        KAYSERİ'de Ramazan Ç., 8 katlı binanın 2'nci katındaki evi ateşe vererek, eşyaları sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evi ateşe veren Ramazan Ç. gözaltına alındı. 

        Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarındaki 8 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Ramazan Ç. iddiaya göre, girdiği bunalım sonucu evi ateşe vererek, bazı eşyaları sokağa attı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışma yapmasına bir süre engel olmaya çalışan Ramazan Ç., ekiplerin çabası sonrası ikna edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evi ateşe veren Ramazan Ç. ise gözaltına alındı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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