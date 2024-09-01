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        Kayserispor, Otabek Shukurov ile yollarını ayırdı

        SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov, yurt dışından bir takım ile ön sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:05
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        Kayserispor, Otabek Shukurov ile yollarını ayırdı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov, yurt dışından bir takım ile ön sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takımın geçen yıl devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusundan bonservis geliri elde ettiği ve resmi açıklamanın yarın yapılacağı öğrenildi.

        Süper Lig'de mücadele eden ve mevcut yönetim kurulunun çabası ile kadro yapısını korumayı başaran sarı-kırmızılı ekip, geçen yıl devre arasında Karagümrük'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Özbekistan Milli Takım futbolcusu Otabek Shukurov ile yollarını ayırma kararı aldı. Özbek orta saha oyuncusu Shukurov'un yurt dışından bir takım ile ön sözleşme imzaladığı ve sarı-kırmızılı ekibin geçen yıl devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı oyuncunun bu transferinden bonservis geliri elde edeceği öğrenildi.

        Shukurov'un, sürekli forma şansı bulabileceği bir ekipte oynamak istediğini Kayserispor yönetim kuruluna ilettiği, sarı-kırmızılı ekibin de bu transferi yarın resmi olarak duyuracağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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