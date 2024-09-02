Defineciler, boşaltılan mahalledeki tarihi ilkokulu talan etti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, 2011 yılında afet bölgesi ilan edilip boşaltılan Başköy Mahallesi'ndeki, Osmanlı döneminde 1800’lü yıllarda Rumlar tarafından inşa edilen ve o dönem karakol olarak kullanılan tarihi ilkokulda, defineciler kaçak kazı yaptı. Definecilerin mahalleye büyük zarar verdiğini söyleyen muhtar Yusuf Tunçer (62), "Evler yıkılacak hale getirilmiş. Direklerin olduğu yerler oyulmuş, bu şekilde tahribat var. 2011'de kaya düşmesi sonucu boşaltılan bu tarihi köye kolluk güçlerimizin daha çok gelmesi veya kamera sistemi takılması veya bakanlıktan görevli tayin edilerek bu köyün tarihinin korunmasını istiyorum. Yoksa bu köyde büyük bir tarih yok oluyor" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Başköy Mahallesi'nde Osmanlılar döneminde 1800'lü yıllarda bölgede yaşayan Rumlar tarafından inşa edilip, karakol olarak kullanılan tarihi bina 1913 yılında ilkokula dönüştürüldü. Mahalle, 2011 yılında bir kaya parçasının düşmesi sonucu bölge afet bölgesi ilan edilerek, boşaltıldı. Mahalle, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yeni yerine taşındı. Bu tarihten sonra eski yerleşim yeri definecilerin uğrak noktası haline geldi. Mahalledeki 230 yıllık tarihi ilkokul başta olmak üzere birçok ev ve tarihi yapı talan edildi. '2014 YILINDA TAŞIMALI SİSTEME GEÇİNCE KAPATILDI'

Mahallenin tarihinin çok eski olduğunu söyleyen Başköy Mahallesi’nin muhtarı Yusuf Tunçer, "Tarihi 230 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Fakat esas köyümüzün tarihi de Bizans dönemine dayandığı, Aziz George Kilisesi’nin de burada bulunması nedeniyle tarihi bir köy olarak geçmektedir. Okulumuz Rumlar zamanında karakol olarak kullanılmış tarihi bir binadır. Bunun gibi camimiz var. Rum evlerimiz var. Yani Kapadokya'nın doğu girişi olan tarihi bir köyümüz. Karakol olarak yapıldı. Fakat 1913 yılında ilköğretim okulu olarak yapılmış. İleriki dönemlerde ilkokul, ortaokul olarak devam etmiş. 2014 yılında da okulumuz taşımalı sisteme geçtiğinden dolayı kapatılmıştır. Kökeni Brezilya'ya dayanan bir rahibin bu bölgede yaşadığı anlatılır. Biz de o şekilde biliyoruz. Hatta burada kilisesi de var. Şu anda Turizm Bakanlığı oranın restorasyon çalışmaları üzerinde de duruyor" ifadelerini kullandı.