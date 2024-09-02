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        80 bin TL'lik ziynet eşyayı kapkaç yapan şüpheli yakalandı; hırsızlık kamerada

        KAYSERİ'de, bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yapan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:25
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        80 bin TL'lik ziynet eşyayı kapkaç yapan şüpheli yakalandı; hırsızlık kamerada
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        KAYSERİ'de, bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yapan İ.K. (26), polis tarafından yakalandı. Kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 31 Ağustos'ta Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., takip ettiği bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, binaya girdiği sırada kapkaç yaparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kapkaç olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.

        Öte yandan kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İ.K.'nın, takip ettiği kadının ziynet eşyasını kapkaç yaparak kaçtığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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