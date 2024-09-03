Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eski sevgilisini öldüren sanığa 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet

        KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş (22), tutuklu yargılandığı davada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski sevgilisini öldüren sanığa 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ’de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş (22), tutuklu yargılandığı davada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

        Şikayetçi olduğunu söyleyen Tuğba Çoban, “Kızımın sanık ile tanıştığını 10 gün önce öğrendim. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

        Acısının çok büyük olduğunu belirten Akın Çoban ise “Kızım katledileli tam 357 gün oldu. Kızımın kafasından 17 saçma çıktı. Baba olarak ciğerim yanıyor. Erciyes’in karını getirip, ciğerime bassanız bu yangın sönmez. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

        SANIK: TOPLUMA KAZANDIRILMAK İSTİYORUM

        Beraatini ve tahliyesini istediğini söyleyen sanık Gökhan Çatbaş da “Hayatımda hiç suç işlememiş birisiydim. Bana; ‘Hayatında birini öldüreceksin’ deseler, hayatta inanmazdım. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum. Beni de dışarıda bekleyen sevdiklerim ve ailem var. Türk adaletinin affına sığınıyorum. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım” dedi.

        Mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatbaş’ı, ‘Tasarlayarak kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Karar sonrası Edanur Çoban’ın bazı yakınları sevinç çığlıkları atarken, bazıları da sinir krizi geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Eski sevgilisini öldüren sanığa 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet (2)
        Eski sevgilisini öldüren sanığa 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet (2)
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanlığına atan...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanlığına atan...
        Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Kayseri'de başladı
        Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Kayseri'de başladı
        Yanlış sünnet edilen çocuk, kasığından alınan deriyle tedavi edildi
        Yanlış sünnet edilen çocuk, kasığından alınan deriyle tedavi edildi
        Kayseri'de 3 iş yeri yanarak kül oldu
        Kayseri'de 3 iş yeri yanarak kül oldu
        Kayseri'de mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz...
        Kayseri'de mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz...