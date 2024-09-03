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        Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Koç, istifa etti

        KAYSERİSPOR Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:45
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        Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Koç, istifa etti
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        KAYSERİSPOR Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 8 Eylül'de gerçekleştirilecek genel kurul öncesi yönetim kurulu üyesi Samet Koç, görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koç, şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Kayserispor Taraftarları ve Kayserispor Ailesi, bugün derin bir duygusallık ve büyük bir içtenlikle sizlere hitap ediyorum. Kayserispor'un bir parçası olmak, bu kulübün renklerini ve heyecanını yaşamak benim için her zaman en kıymetli deneyimlerden biri oldu. Renklerin, tribünlerin ve bu büyük camianın bir parçası olarak yaşadığım her an, kalbimde tarfiszi bir sevgi ve gurur bıraktı. Yıllar boyunca Kayserispor'a olan bağlılığımı her gün, her an, kulübümüzün başarısı için harcadığım emekle gösterdiğimi düşünüyorum. Bu kimi zaman ise yönetim kurullarında oldu. Her zorlukta her mücadelede yanınızda olmaya çalıştım. Birlikte üzüldük, birlikte sevindik. Tribünlerden gelen bir birey olarak Kayserispor'un bir parçası olmanın sorumluluğunu her zaman içselleştirdim. Şimdi ise, kulübümüzün geleceği için en doğru adımı atmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Genel kurul sürecinde Kayserispor yönetiminin önünü açmak adına istifa kararı aldım. Bu kararı alırken, kulübümüzün geleceği her zaman ön planda oldu. Bu adımın Kayserispor'un daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesine katkıda bulunacağını umuyorum. Kulübümüze gösterdiğiniz destek ve göstermiş olduğunuz sevgi her an benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Kayserispor'un her başarısı sizinle birlikte yaşadığımız her anı, hayatımda özel bir yer tutacak. Bu süreçte yanımda olan bana destek veren kulübümüze gönül veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Her zaman Kayserispor'un bir parçası olarak kalacağım. Hep birlikte büyük başarılara ulaşmak dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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