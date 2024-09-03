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        Eski sevgilisini öldüren sanığa 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet (3)

        KARARSONRASI KIZLARININ MEZARINA GİTTİLERKayseri'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı öldüren Gökhan Çatbaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası Edanur Çoban'ın annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban, kız kardeşi Fatma Çoban ve erkek kardeşi Mehmet Çoban, Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giderek kızlarının mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:45
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        Eski sevgilisini öldüren sanığa 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet (3)
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        KARARSONRASI KIZLARININ MEZARINA GİTTİLER

        Kayseri'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı öldüren Gökhan Çatbaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası Edanur Çoban'ın annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban, kız kardeşi Fatma Çoban ve erkek kardeşi Mehmet Çoban, Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giderek kızlarının mezarını ziyaret etti. Kızlarının Kozaklı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua eden aile bireyleri, kararı, gözyaşları eşliğinde kızlarına söyledi.

        Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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