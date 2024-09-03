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        Kayseri'de telefon hırsızlığı kamerada

        KAYSERİ'de bir iş yerinden telefon çalan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 23:31 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:35
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        Kayseri'de telefon hırsızlığı kamerada
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        KAYSERİ'de bir iş yerinden telefon çalan A.E.Ç. (19), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelinin A.E.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 5 suç kaydı olduğu öğrenilen A.E.Ç., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

        Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.E.Ç.'nin tezgaha uzanarak telefonu aldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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