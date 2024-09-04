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        Sünnet sırasında penis derisi kesilen çocuğa, kasığından alınan deri dikildi

        NİĞDE'de yaşayan 4 yaşındaki Mehmet M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:00
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        Sünnet sırasında penis derisi kesilen çocuğa, kasığından alınan deri dikildi
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        NİĞDE'de yaşayan 4 yaşındaki Mehmet M.'nin, hekim olmayan bir kişi tarafından yapılan sünnet sırasında penis derisi kesildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet M.'nin penisine, kasığından alınan deri dikildi. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, "Hastane dışı, 'merdiven altı' diye tabir edebileceğimiz bir yerde hekim olmayan biri tarafından sünnet edilmiş. Sünnet cerrahi bir işlemdir. Kesinlikle bir hekim tarafından yapılmasını öneriyoruz. Sünnet uygulamasının hastane şartlarında gerçekleştirilmesi gerekir" dedi.

        Niğde'de yaşayan Mehmet M.'yi ailesi, 20 Ağustos'ta sünnet için hekim olmayan birine götürdü. Burada yapılan sünnet sırasında, penis derisi tamamen kesilen Mehmet M., kentte bulunan hastanedeki ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet M., Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Mehmet M.'nin kasık bölgesinden alınan deri, penisine dikilerek tedavi edildi.

        Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Dörterler, "Hastane dışı, 'merdiven altı' diye tabir edebileceğimiz bir yerde hekim olmayan biri tarafından sünnet edilmiş. Sünnet derisinin tamamen kesildiğini gördük. Bu ciddi bir durum. Hemen takibine ve tedavisine başladık. Kasık bölgesinden cilt yaması yani greft alarak tekrar penis dokusunu oluşturduk. Bugün tedavimizin 6'ncı günü. Gayet başarılı cilt grefti tuttu. Normal bir erkek olarak yaşayabilecek. Bu şanslı bir çocuğumuz. Ama her çocuk şanslı olmuyor" ifadelerini kullandı.

        'SÜNNET CERRAHİ BİR İŞLEMDİR'

        Sünnetin hastane şartlarında gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, "Sünnet cerrahi bir işlemdir. Kesinlikle bir hekim tarafından yapılmasını öneriyoruz. Sünnet uygulamasının hastane şartlarında gerçekleştirilmesi gerekir. Sünnet bizde hala bir ritüel, gelenek olarak kabul edilip, cerrahi bir işlem olarak kabul edilmiyor. Bunun önemini bir şekilde vurgulayamadık. Toplumda böyle bir bilinç oluşmadı. Artık bunun oluşması gerekiyor" diye konuştu.

        'KÜÇÜK YAŞLARDA DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDİYORUZ'

        Sünnet yaşına ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Dörterler, "Sünnet yaşı için keskin sınırlar veremiyoruz ama küçük yaşlarda daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ben, yeni doğan döneminde sünnet önermiyorum. Tercihen 2'nci 3'üncü aylarda, 1 yaş altı sünnet daha başarılı oluyor. Hem çocuğun bilinç düzeyi oluşmamış ve o korkuyu yaşamıyor. Erken aylarda sünneti her zaman öneriyoruz" dedi.

        Diğer yandan, çocuğun ailesinin sünneti yapan kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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