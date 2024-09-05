Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        'Kelebek bıçak satışı' cinayetinde 'keşif' kararı

        KAYSERİ'de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili çıkan tartışmada öldüren T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kelebek bıçak satışı' cinayetinde 'keşif' kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ’de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili çıkan tartışmada öldüren T.Ş.'nin (14), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara karar ile olay yerinde keşif kararı aldı.

        Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı. T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Polis, T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K.’yi (14) gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ş. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık T.Ş. ve tutuksuz Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık T.Ş. ile tutuksuz sanık Ş.K. ve ölen Durmaz'ın şikayetçi annesi ile babası hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve olaydan önce satmak amacıyla bıçak aldığını anlatan T.Ş., "Samet, bıçağı alıp parasını sonra vereceğini söyledi. Belalı ve sıkıntılı olduğu için güvenemedim. 'O bıçağı getireceksin' diye tehdit etti. Ortak arkadaşımız Ş.K. ile inşaata çağırdık. Yerden taş ve briket fırlattı. Sonra üstüme atladı. Bıçak elimdeyken açıldı. İstemeden bıçağı salladım. Şoka girdim. Samet yere yığıldı. Kalkar peşimden gelir, diye kaçtım. Ellerimin kan olduğunu fark edince de okulun yanındaki parktaki tuvalette yıkadım. Hayatımda kimseye kalem dahi bile sokmaya yeltenmem" ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık T.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, ölen Durmaz'ın avukatları Mustafa ve Tuğba Oğuz Avşar'ın talebini olumlu bulup, cinayetin işlendiği yerde keşif yapılması için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "kelebek" bıçak tartışmasında okul arkadaşını bıçakla öldüren ço...
        Kayseri'de "kelebek" bıçak tartışmasında okul arkadaşını bıçakla öldüren ço...
        Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edild...
        Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edild...
        Başkan Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimin...
        Başkan Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimin...
        Su altında kalan beldesinin üzerinde tekne kaptanlığı yapıyor
        Su altında kalan beldesinin üzerinde tekne kaptanlığı yapıyor
        Kayseri'de 6. bilim şenliği etkinliği düzenlenecek
        Kayseri'de 6. bilim şenliği etkinliği düzenlenecek
        KAYMEK personeline yangın eğitimi verildi
        KAYMEK personeline yangın eğitimi verildi