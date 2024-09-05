'Kelebek bıçak satışı' cinayetinde 'keşif' kararı

KAYSERİ’de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili çıkan tartışmada öldüren T.Ş.'nin (14), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara karar ile olay yerinde keşif kararı aldı.

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı. T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Polis, T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K.’yi (14) gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ş. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık T.Ş. ve tutuksuz Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık T.Ş. ile tutuksuz sanık Ş.K. ve ölen Durmaz'ın şikayetçi annesi ile babası hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve olaydan önce satmak amacıyla bıçak aldığını anlatan T.Ş., "Samet, bıçağı alıp parasını sonra vereceğini söyledi. Belalı ve sıkıntılı olduğu için güvenemedim. 'O bıçağı getireceksin' diye tehdit etti. Ortak arkadaşımız Ş.K. ile inşaata çağırdık. Yerden taş ve briket fırlattı. Sonra üstüme atladı. Bıçak elimdeyken açıldı. İstemeden bıçağı salladım. Şoka girdim. Samet yere yığıldı. Kalkar peşimden gelir, diye kaçtım. Ellerimin kan olduğunu fark edince de okulun yanındaki parktaki tuvalette yıkadım. Hayatımda kimseye kalem dahi bile sokmaya yeltenmem" ifadelerini kullandı.