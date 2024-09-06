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        Cinayete trafik kazası görünümü veren sanıklara hapis ile tahliye

        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, Eyüp Aslantürk'ün (57) darbedilerek öldürüldükten sonra konulduğu otomobille şarampole itilerek kaza sürü verilmeye çalışılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu 4 sanık toplam 17'şer yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan 2 sanık ise beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 23:26 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:30
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        Cinayete trafik kazası görünümü veren sanıklara hapis ile tahliye
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        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, Eyüp Aslantürk'ün (57) darbedilerek öldürüldükten sonra konulduğu otomobille şarampole itilerek kaza sürü verilmeye çalışılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu 4 sanık toplam 17'şer yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan 2 sanık ise beraat etti.

        Kaza, geçen yıl 13 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Akdam Mahallesi, Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Aslantürk yönetimindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslantürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Eyüp Aslantürk'ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza sonrası cinayet şüphesi nedeniyle soruşturmayı derinleştirerek çok yönlü çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibi sonucu kazada hayatını kaybettiği düşünülen Eyüp Aslantürk’ün bir bağ evinin kömürlük olarak kullanılan deposuna götürüldüğü, burada ağzı bağlı olarak darbedildiği, göğsünde ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ardından ise cansız bedeninin taşındığı otomobilinin vitesi boşa alınıp, şarampole itilip kaza süsü verildiği tespit edildi.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Bahadır Erdoğan, Kadir Sıtkı Yıldız, Furkan Perçin ve Barış Gökçek ile tutuksuz sanıklar Meral T. ve Ahmet T. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'yardım etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede; sanıkların güvenlik kameralarına yakalanmamak için arka yollardan Arslantürk'ün evinin bulunduğu yere gittiği ve plan doğrultusunda sanıklardan birinin evin elektriğinin bağlı olduğu trafonun kablosunu kestiğinin de tespit edildiği belirtildi.

        Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılandıkları davanın karar duruşması yapıldı. Davada, sanıklar ile ölen Arslantürk’ün şikayetçi yakınları hazır bulundu. Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bahadır Erdoğan, Kadir Sıtkı Yıldız, Furkan Perçin ve Barış Gökçek'i, 'yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 9'ar yıl 2'şer ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hürriyeti yoksun kılma' sularından 3'er yıl 4'er ay, 'mala zarar verme' suçundan da 1'er yıl 3'er ay hapis cezası olmak üzere toplam 17'şer yıl 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı ve tahliyelerine hükmetti. Heyet, tutuksuz sanıklar Meral T. ve Ahmet T.'nin ise tüm uçlardan beraatlerine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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