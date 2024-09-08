Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu ertelendi

Kayserispor tarafından 8 Eylül’de yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurula katılım olmadı. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Seçimli olağanüstü genel kurul 15 Eylül Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

KAYSERİSPOR'UN bugün yapılması beklenen olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

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