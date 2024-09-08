Kayseri'de, ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın zemin katındaki ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, mağazayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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