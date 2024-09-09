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        Barajda balık tutmak isteyen 3 arkadaştan 2'si bataklığa saplandı, 1'i boğuldu

        KAYSERİ'de, 2 arkadaşıyla birlikte Yamula Barajı'na balık tutmaya giden ve suya giren Salih A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 00:03 Güncelleme: 09.09.2024 - 00:05
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        Barajda balık tutmak isteyen 3 arkadaştan 2'si bataklığa saplandı, 1'i boğuldu
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        KAYSERİ'de, 2 arkadaşıyla birlikte Yamula Barajı’na balık tutmaya giden ve suya giren Salih A. (34), boğuldu. Bataklıkta mahsur kalan iki arkadaşını ise ekipler kurtardı. 

        ​Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi Yamula Baraj Gölü’nde meydana geldi. Salih A., İsmail A. ve Mehmet Emin S., balık tutmak için gölün kıyısından adacığa geçti. Havanın kararması üzerine kıyıya geri dönmek için suya giren 3 arkadaştan Salih A., dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Mehmet Emin S. ile İsmail A. ise bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Salih A., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet Emin S.'yi ve İsmail A.'yı mahsur kaldığı yerden kurtarırken, Salih A.'nın bulunması için çalışma başlattı. Su altı dalgıçları ile baraj gölünde arama yapan ekipler, 3 saat sonra Salih A.'nın cansız bedenine ulaştı. Salih A., otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İsmail A. ve Mehmet Emin S., sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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