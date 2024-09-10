Eski Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na hakaretten 1740 TL ceza

ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Recep B. (48), tutuksuz yargılandığı davada 1740 TL cezaya çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 15 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. Recep B., iddiaya göre, Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'na yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yaptı. Şikayet sonrası Recep B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüp, iddianame düzenlendi. Recep B. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.