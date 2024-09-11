Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri merkezi 'yasa dışı bahis' operasyonunda 58 şüpheli yakalandı

        KAYSERİ merkezli 4 ilde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri merkezi 'yasa dışı bahis' operasyonunda 58 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ merkezli 4 ilde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen geliri, soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanılıp 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğunu tespit etti. Bu kapsamda Kayseri merkezli, Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 338 personelin katılımıyla, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor!
        Narin cinayetinde şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Ambulans helikopter İç Anadolu'daki acil hastaların imdadına yetişiyor
        Ambulans helikopter İç Anadolu'daki acil hastaların imdadına yetişiyor
        TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında işbirliği protokolü
        TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında işbirliği protokolü
        16 yaşındaki sürücü ile otomobilin sahibine 25 bin TL ceza
        16 yaşındaki sürücü ile otomobilin sahibine 25 bin TL ceza
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi