Kayseri'ye tüp bebekte 2024'ün 'en iyi araştırması' ödülü

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Erciyes Teknopark ile birlikte geliştirdiği tüp bebekte yapay zeka yazılımı, uluslarası araştırma enstitüsü tarafından 2024'ün en iyi araştırması ödülüne layık görüldü. Ödül töreni, 27-28 Aralık'ta Dubai'de gerçekleşecek.

Kayseri System Hastanesi Direktörü ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte kişiye özel tedavi, en doğru sperm ve embriyo konusunda yapay zeka projesi geliştirdi. Prof. Dr. Öner, geliştirdiği proje ile 2023 yılı eylül ayında Harvard Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Programı'na kabul edildi. Erciyes Teknopark ile birlikte geliştirdiği tüp bebekte yapay zeka yazılımı, uluslarası araştırma enstitüsü tarafından 2024'ün en iyi araştırması ödülüne layık görüldü. Ödül töreni, 27-28 Aralık'ta Dubai'de gerçekleşecek.

Bu ödüle layık görüldükleri için gurur duyduklarını aktaran Prof. Dr. Gökalp Öner, "Kayseri'de sistem hastanesi olarak Kayseri Teknopark'la birlikte yüzde 100 yerli ve milli tüp bebekte yapay zeka projesine başlamıştık. Kendi merkezimizde de uygulamaktaydık. Bu proje yüzde 90 güven alan bir projeydi. Biz bu proje ile Harvard Tıp Fakültesi'nde yüksek lisans programına kabul görmüştük. Harvard Tıp Fakültesi'nde de proje olarak yüz üzerinden 100 aldı bu çalışma. Aynı zamanda uluslararası enstitü tarafından da şu anda ödüle layık görüldü. 2024'te yılın projesi ödülü. Bu ödül töreni 27-28 Aralık'ta Dubai'de gerçekleşecek. Kayseri'ye böyle bir böyle bir teknoloji ödülünün gelmesi ve sağlıkla iç içe olan bir teknoloji ödülünün gelmesi bizim için gayet iyi. Biz de bu konuda çok memnunuz" ifadelerini kullandı.