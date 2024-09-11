Kayseri'ye tüp bebekte 2024'ün 'en iyi araştırması' ödülü
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Erciyes Teknopark ile birlikte geliştirdiği tüp bebekte yapay zeka yazılımı, uluslarası araştırma enstitüsü tarafından 2024'ün en iyi araştırması ödülüne layık görüldü. Ödül töreni, 27-28 Aralık'ta Dubai'de gerçekleşecek.
Kayseri System Hastanesi Direktörü ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte kişiye özel tedavi, en doğru sperm ve embriyo konusunda yapay zeka projesi geliştirdi. Prof. Dr. Öner, geliştirdiği proje ile 2023 yılı eylül ayında Harvard Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Programı'na kabul edildi. Erciyes Teknopark ile birlikte geliştirdiği tüp bebekte yapay zeka yazılımı, uluslarası araştırma enstitüsü tarafından 2024'ün en iyi araştırması ödülüne layık görüldü. Ödül töreni, 27-28 Aralık'ta Dubai'de gerçekleşecek.
Bu ödüle layık görüldükleri için gurur duyduklarını aktaran Prof. Dr. Gökalp Öner, "Kayseri'de sistem hastanesi olarak Kayseri Teknopark'la birlikte yüzde 100 yerli ve milli tüp bebekte yapay zeka projesine başlamıştık. Kendi merkezimizde de uygulamaktaydık. Bu proje yüzde 90 güven alan bir projeydi. Biz bu proje ile Harvard Tıp Fakültesi'nde yüksek lisans programına kabul görmüştük. Harvard Tıp Fakültesi'nde de proje olarak yüz üzerinden 100 aldı bu çalışma. Aynı zamanda uluslararası enstitü tarafından da şu anda ödüle layık görüldü. 2024'te yılın projesi ödülü. Bu ödül töreni 27-28 Aralık'ta Dubai'de gerçekleşecek. Kayseri'ye böyle bir böyle bir teknoloji ödülünün gelmesi ve sağlıkla iç içe olan bir teknoloji ödülünün gelmesi bizim için gayet iyi. Biz de bu konuda çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
'EN KALİTELİ EMBRİYOLARI HASTALARIMIZA SUNABİLİYORUZ'
Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Öner, "Böylelikle biz en kaliteli embriyoları hastalarımıza sunabiliyoruz. Genetiksel anlamda bir problem varsa da daha öncesinden düşüşe neden olacak, sağlıksız devam edecek gebeliği de öngörüp bu embriyoların transferini iptal ediyoruz. Böylelikle daha sağlıklı ve garantili bir tüp bebek süreci oluyor. Aynı zamanda bizim yapay zekamız dünyada ilk defa anne rahmini de değerlendiriyor. Böylelikle bebeğin tutunmasının olup olmayacağı hakkında bize fikir veriyor. Aynı zamanda en iyi kalitede embriyoyu oluşturabilmek içinde spermi de yapay zeka yöntemiyle seçiyoruz. Böylelikle spermin en kalitelilerini seçtiğimiz zaman da en kaliteli, genetik yapısı en sağlıklı embriyo oluşuyor" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.