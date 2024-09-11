Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Keserli komşu cinayeti davasında şikayetçi kocadan sanığa ''Bunun gibilerini asın' tepkisi

        KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Hasibe Soykuk'u (51) keserle öldüren İsmail Kocatürk'e (45) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından 'akıl sağlığı' raporu alınmadığı gerekçesiyle bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keserli komşu cinayeti davasında şikayetçi kocadan sanığa ''Bunun gibilerini asın' tepkisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Hasibe Soykuk'u (51) keserle öldüren İsmail Kocatürk'e (45) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından 'akıl sağlığı' raporu alınmadığı gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden yerel mahkemede yargılanmasına başlanan Kocatürk, duruşma salonuna geldiğinde ölen kadının kocası Seyit Ahmet Soykuk, sanığa küfrederek, “10 aydır gözüme uyku girmiyor. Bunun gibilerini asın, idam edin” diye tepki gösterdi. Soykuk, salondan dışarı çıkarılırken, duruşma sanığın akıl sağlığı raporunun beklenmesi nedeniyle ertelendi.

        Olay, geçen yıl 13 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Hasibe Soykuk'un başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli olarak kadının eşi Seyit Ahmet Soykuk ile komşuları İsmail Kocatürk'ü gözaltına aldı. Soykuk ifadesi sonrası serbest bırakılırken, İsmail Kocatürk cinayeti kadının oğlu B.B.S.'nin işlediğini öne sürüp, "B.B.S.'nin elinde keser vardı, birbirimizi itekledik. B.B.S., bana 'Kimseye bir şey söyleme, aileni de çocuklarını da öldürürüm' dedi. Korkuyla evime gittim. Kan lekelerini yıkadım" diyerek ifade verdi. Bu ifade sonrası kadının oğulları S.S. ve B.B.S. de gözaltına alındı. Ancak kadının çocuklarının olay günü başka yerde olduğunun belirlenmesi üzerine S.S. ve B.B.S., serbest bırakıldı.

        CİNAYETİ CEZAEVİNDE İTİRAF ETTİ

        115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen JASAT ekipleri, İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izleri tespit etti. İncelemede, evde de kan izleri bulundu. İlk ifadesinde, ‘Söz konusu malzemeleri de boş bir alana götürüp, attım’ diyen Kocatürk'ün poşet ile malzeme taşıdığı görüntüler de ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin yaptığı keşifte bölgede keser, kanlı elbise ve ayakkabılar da bulundu. 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 9 kaydı olup, ilk ifadesinde cinayeti işlemediğini savunan İsmail Kocatürk, cezaevinde dilekçe yazıp, Hasibe Soykuk'u öldürdüğünü itiraf etti.

        'ÜCRETİM OLAN TOPLAM 1500 TL'Yİ VERMEDİLER'

        İtirafı sonrası İsmail Kocatürk'ün savcılık tarafından ifadesi yeniden alındı. Kocatürk, ifadesinde, "Hasibe Soykuk'un ailesi ile 4 gün için gübre taşıma için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler. 500 lira aldım. Ama 3 günlük ücretim olan toplam 1500 TL'yi vermediler. Evlerine gittim. Oğlu B.B.S.'yi sordum. Hasibe'ye, 'Oğlun esrar içmek yerine paramı versin' dedim. Hasibe bana 'Sen oğlumu takip edeceğine önce karını takip et' dedi. Tartıştık, itişme oldu. Koltuk üzerinde keseri gördüm, alıp vurdum. Ardından Hasibe içeri doğru gitti. Arkasından gidip, bir kez daha vurdum. Araç sesini duyunca kaçtım, amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dedi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame ile sanık Kocatürk hakkında 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık İsmail Kocatürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, geçmiş sabıkaları ve duruşmadaki davranış ve tutumlarında pişmanlık göstermeyen sanığa 'iyi hal' indirimi uygulamadığını belirtti. Heyet, sanığa ayrıca 'Silahla yağma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

        DOSYA İSTİNAFTAN GERİ DÖNDÜ

        Sanık avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten savunmalar olduğunu, ancak yerel mahkemenin bu yönde bir rapor talep etmediğini belirterek verilen cezayı bozdu. 1'inci Ceza Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespitinin yapılması için dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        YENİDEN YARGILANDI

        Bozma kararı sonrası Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Kocatürk'ün yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşma başlamadan önce ölen Hasibe Soykuk’un şikayetçi eşi Seyit Ahmet Soykuk sanığa tepki gösterdi. Sanığa küfreden şikayetçi koca Soykuk, “10 aydır gözüme uyku girmiyor. Bunun gibilerini asın, idam edin” diye bağırarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanının talimatı ile sanık İsmail Kocatürk’e küfreden Seyit Ahmet Soykuk, duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

        Sözleri sorulan sanık Kocatürk, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, ‘Akıl sağlığının’ yerinde olmadığını iddia eden sanık İsmail Kocatürk’ün, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek, cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesine karar verildi. Heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Kocatürk’ün, akıl sağlığı raporunun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Kayseri'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Büyükşehir Belediyesinden yol çalışması uyarısı
        Büyükşehir Belediyesinden yol çalışması uyarısı
        Kocasinan Belediyesi 9 taşınmazdan 149 milyon lira gelir elde etti
        Kocasinan Belediyesi 9 taşınmazdan 149 milyon lira gelir elde etti
        Kayseri'ye tüp bebekte 2024'ün 'en iyi araştırması' ödülü
        Kayseri'ye tüp bebekte 2024'ün 'en iyi araştırması' ödülü
        Melikgazi'de asfalt çalışması yapıldı
        Melikgazi'de asfalt çalışması yapıldı