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        Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

        KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Furkan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:40
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        Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
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        KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Furkan D. tarafından bıçaklanan Fuat T., yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Fuat T. ile bina komşusu Furkan D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; Fuat T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuat T., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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