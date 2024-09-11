Kayseri'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dere yatağı ıslahında çalışan Sedat Yılmaz, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sedat Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

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