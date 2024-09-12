'Kuma getirme' cinayeti sanığı iş insanına 'meşru müdafadan' beraat onandı

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'dan geldiği memleketi Kayseri'de 'eşinin üzerine kuma getirdiği' iddiasıyla kendisini döven kişilerden Ahmet Özkan'ı tabancayla vurarak öldüren market zinciri sahibi iş insanı Musa Aktaş'a (53) 'meşru müdafaa' hükümlerince verilen beraat kararı ile onu darbedip yaralayan akrabası Muhammed Ufuk Aktaş'a (31) verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Ufuk Aktaş, halasının kızıyla evli olan, İngiltere'de yaşayan ve burada market zinciri bulunan iş insanı Musa Aktaş'ın, Pınarbaşı ilçesine geldiğini öğrendi. Muhammed Ufuk Aktaş, 8 Şubat 2022'de arkadaşı Ahmet Özkan ile İngiltere'de 2'nci evliliğini yaptığını iddia ettiği Musa Aktaş'ın Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'ndeki evine gitti. Aktaş ve Özkan, iş insanı Aktaş'ı cop ve muşta ile darbetti. Musa Aktaş da yatak odasından aldığı tabanca ile Ahmet Özkan'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Özkan hayatını kaybetti, Muhammed Ufuk Aktaş ise kaçtı. Muhammed Ufuk Aktaş tarafından vurulduğu iddia edilen Musa Aktaş tedavi sonrası gözaltına alındı. Muhammed Ufuk Aktaş ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında yakalanıp, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Musa Aktaş hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Musa Aktaş'ı darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş hakkında da 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de olay yerinde yaptığı keşif sonrası Musa Aktaş'ı mevcut delil durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. MEŞRU MÜDAFAADAN BERAAT

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Şubat'ta görülen davanın karar duruşmasında, Londra'dan tatil ve yatırım için memleketine geldiğini söyleyen Musa Aktaş, "Beni cop ve muştayla dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup, yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim" dedi. Onu yaralayan akrabası Muhammed Ufuk Aktaş ise "Asla Musa Aktaş'ı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ablamı aldattığı için korkutmak istedim. Böyle olsun istemezdim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Muhammed Ufuk Aktaş'ı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Musa Aktaş için de 'meşru müdafaa' hükümlerince beraat kararı verdi.