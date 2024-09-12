AİHM'in ihlal kararı verdiği FETÖ davasında yerel mahkemeden yine aynı karar

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan öğretmen Yüksel Yalçınkaya (58), bireysel başvuru yaptığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi tarafından Türkiye'nin insan hakları ihlali yaptığına karar vermesi sonrası yerel mahkemede yeniden yargılandı. Yerel mahkeme, AİHM’in ihlal iddiasında bulunduğu hükümleri yerinde görmeyip, daha önce verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle aynı kararı verdi.

Kayseri'de, 2016 yılının eylül ayında FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında öğretmen Yüksel Yalçınkaya gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bir devlet okulunda öğretmen olan Yalçınkaya'nın ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesap hareketinin bulunduğu ve FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edildi. Yalçınkaya'nın ayrıca, Aktif Eğitim-Sen isimli sendikaya ve Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği’ne üye olduğu belirlendi. Bu kapsamda, 9 Eylül 2016'da nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yalçınkaya tutuklanarak, cezaevine konuldu.

1 Eylül 2016'da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Yüksel Yalçınkaya hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 6 Ocak 2017’de Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 9 Şubat 2017'de dava dosyasına giren örgütün gizli haberleşme programı ByLock CBS sorgu sonucu raporuna göre Yalçınkaya'nın 3 Ekim 2015 tarihinden itibaren ByLock kullandığı tespit edildi. 21 Mart 2017'de görülen davanın karar duruşmasında sanık Yalçınkaya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatı Özcan Akıncı, yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararlarına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 30 Ekim 2018'de sanık avukatının temyiz nedenlerinin yerinde olmadığına hükmederek, temyiz davasının esastan reddine ve hükmün onanmasına karar verdi. 26 Kasım 2019'da Anayasa Mahkemesi de Yalçınkaya'nın temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine yönelik iddialarını açıkça dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirerek başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Yüksel Yalçınkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bireysel başvuruda bulundu. AİHM, Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu karara bağladı. AİHM Büyük Dairesi, Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar verdi. AİHM, Sözleşmenin 7'nci maddesindeki kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini ihlalden 11'e karşı 6 oyla, 6'ncı maddede yer alan adil yargılanma hakkının 16'ya karşı 1 oyla, 11'inci maddedeki örgütlenme özgürlüğü-dernek üyeliği hakkı yönünden ise oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi. AİHM, Sözleşmenin 6 ve 8'inci maddeleri kapsamında kalan diğer şikayetleri ise incelemeye gerek görmedi. Mahkeme ayrıca 10'a karşı 7 oy ile tazminata hükmetti. İhlal kararının bu açıdan yeterli olduğunu belirten mahkeme, buna karşılık 14'e karşı 3 oy ile Yalçınkaya'nın yargılama masrafları için 15 bin avro ödenmesine karar verdi.

YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken dava izleyici sayısının fazla olması nedeniyle Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda yapıldı. Davada tutuksuz sanık Yüksel Yalçınkaya ile avukatı hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Yalçınkaya, “Yıllarca bu devletin ekmeğini yedim, suyunu içtim. Benden terörist olmaz. Ben vatanımı ve insanlarını çok seviyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, AİHM’in ihlal iddiasında bulunduğu hükümleri yerinde görmeyip, daha önce verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle aynı kararı verdi. Karar sonrası, salonda izleyicilerden bazıları kararın haksız olduğunu öne sürerek tepki gösterdi.