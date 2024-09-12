Yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kazadan sonra kaçan sürücü yakalanıp, tutuklandı

KAYSERİ’de yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Ahmet Yılmaz’a (16) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın ardından kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Z.K. (27), polisin çalışması ile yakalandı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Z.K., tutuklandı.

Kaza, 10 Eylül’de saat 20.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Z.K. yönetimindeki 34 BDH 092 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Resul Ahmet Yılmaz'a çarptı. Sürücü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Resul Ahmet Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi.