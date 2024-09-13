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        Kayseri'de kadın çiftçilere 10 bin tavuk dağıtıldı

        KAYSERİ'de, kırsal mahallelerde oturan kadın çiftçilerden bin aileye 10 bin yarka (ferik) cinsi tavuk dağıtıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:05
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        Kayseri'de kadın çiftçilere 10 bin tavuk dağıtıldı
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        KAYSERİ'de, kırsal mahallelerde oturan kadın çiftçilerden bin aileye 10 bin yarka (ferik) cinsi tavuk dağıtıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Tavuklar Bizden Üretim Sizden’ sloganı ile hayata geçirilecek olan ‘Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında tavuk dağıtım programı gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programda, kırsal kesimde oturan kadın üreticilerden, her aileye 10'ar tane olmak üzere bin aileye 10 bin yarka (ferik) cinsi yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Biz üretenin hizmetkarıyız. Sırtımızda taşırız. Önemli olan üretmek. Önemli olan teşvik etmek. Kayserimiz yumurtanın merkezi, yumurtacılığın merkezi. Bu açıdan ilgili firmalarımıza da teşekkür ediyoruz. Kayseri'mizden başka şehirlere gönderilen yumurtaların da önemi, anlamlı olduğunu ve yekün teşkil ettiğini biliyorum. Bunun yanında veterinerlik bağlamında gerekli aşılamayı, gerekli hizmetlerimizi bakanlığımızın iş birliğiyle yaptığımız bu çalışmayı hayata geçirerek herhangi bir sıkıntı olmamasını da önemsiyoruz. Bir tavuk beslemek ve tavuğun ürünlerinden faydalanabilmek için ortam olması lazım. Ağırlıklı olarak bağı, bahçesi olan kardeşlerimizin bundan yararlandığını biliyoruz. Hanımefendilere bu projeyi hayata geçirmek suretiyle onları teşvik ediyor, üreten olmalarını sağlıyoruz. Bunu da önemsiyoruz. Bu arada bizim dağıttığımız tavuk 'ferik' 120 günlük ve 1 ay içinde de yumurtlayacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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