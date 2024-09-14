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        Kayseri merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 19 tutuklama

        KAYSERİ merkezli 4 ildeki, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:50
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        Kayseri merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 19 tutuklama
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        KAYSERİ merkezli 4 ildeki, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanılıp 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğunu tespit etti. Bu kapsamda Kayseri merkezli, Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 338 personelin katılımıyla, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 36'sı ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri de serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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