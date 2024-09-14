Rahatsız ettiği iddiasıyla komşusunu öldürdü, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 12,5 yıl hapse çarptırıldı

KAYSERİ'dekendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü komşusu Mehmet Can'ı (22) tabanca ile vurarak öldüren 4 çocuk annesi Sonay Aslaner (26), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Ocak'ta Akkışla ilçesinde meydana geldi. Sonay Aslaner, kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirten komşusu Mehmet Can'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Mehmet Can hayatını kaybetti, gözaltına alınan Sonay Aslaner tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soner Arslaner hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Aslaner hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Sonay Aslaner, ölen Mehmet Can'ın şikayetçi ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Mehmet Can'ın şikayetçi ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'O AN SİLAH BİRDEN PATLADI'

İlk duruşmada, "Hayvanlara bakarken ahırın kapısı açıldı, içeriye Mehmet girdi, eline sopa aldı, telefonla eşimi arayacaktım. Sopa ile elime vurdu, telefon kırıldı. Sonra koluma, bacağıma sopa ile vurmaya başladı. 'Niye söyledin' dedi. Bağırdım, kendimi duyuramadım. Beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Başka bir gün de yine karşılaştık. 'Kızım bak sana yaptıklarımı kimseye inandıramazsın, sana yaptıklarımı kızına da yaparım' dedi. Korkuyla silahı çıkardım. Silahı çıkardıktan sonra kayınvalidesi ile baldızı korkup, kaçtılar. O anda silah birden patladı, Mehmet yere düştü. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Neler oldu, gerçekten hatırlamıyorum. Karakola gittim, karakoldaki polise 'Abi beni kurtar' dedim. İfade bitiminden sonra öğrendim ki onu vurmuşum. Daha sonra da ölmüş. Böyle bir insan değildim, korktum, benim 4 tane çocuğum var. Böyle olsun istememiştim" diyerek savunma yapan 4 çocuk annesi Sonay Aslaner, önceki ifadelerini tekrarlayıp, beraatini istedi.