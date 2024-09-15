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        KPSS'ye geç kalan adayları, polis yetiştirdi

        KAYSERİ'de, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar, sınav yerlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:45
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        KPSS'ye geç kalan adayları, polis yetiştirdi
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        KAYSERİ'de, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar, sınav yerlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

        Kayseri'de KPSS Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Polis, sınava yetişmeye çalışanları ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçlardan inerek okullarına koşan adaylar, kapılar kapanmadan sınav salonlarına girmeyi başardı.

        Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 15 Eylül 2024 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim Sınavına giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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