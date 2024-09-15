Kayserispor - Eyüpspor: 2-2

69’uncu dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın verdiği pasta sırtı dönük şekilde ceza sahası yanının dışında topla buluşan Nazon’un yüzünü kaleye döner dönmez yerden yaptığı sert vuruşta top fileleri havalandırdı ve skora denge geldi. (2-2)

50’nci dakikada Cardoso’nun şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. Kaleciden dönen topa gelişine vuran Hasan Ali Kaldırım’ın şutunda top filelerle buluştu. Ancak, yardımcı hakemin uyarısı ile ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

22’nci dakikada Samu’nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Midtsjo’nun asistinde topla buluşan Thiam’ın vuruşunda top filelerle buluştu. Eski takımına karşı çıktığı ilk karşılaşmada gol atan Thiam, ellerini havaya kaldırarak, gole sevinmedi. Senegalli forvetin bu davranışı Kayserispor tribünleri tarafından alkış aldı. (0-1)

Süper Lig'in 5’inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Eyüpsspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, ligdeki ikinci beraberliğini alan ev sahibi Kayserispor ise puanını 2'ye yükseltti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.