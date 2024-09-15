Kayserispor - Eyüpspor maçının ardından

Kayserispor, Süper Lig'in 5’inci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü ile Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, “Güzel keyifli, bol haber içeriği olan bir maç seyrettik. Bizim için ilk yarısı ve ikinci yarısı gece ve gündüz olan bir maç oldu. Biz mevcut kadromuzla en iyiyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. İlk yarı istediğimiz gibi olmasa da ikinci yarı dizilişimizi ve stratejimizi değiştirerek oyuna ortak olduk. Herkesin de takdir edeceği gibi en son galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bizim için farklı duyguların bir arada yaşandığı bir maç oldu açıkçası ama oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ederiz. Burak hocam özellikle vurgulamamı istedi. Her oyuncumuza oynayan oynamayan giren çıkan her oyuncumuza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, verdikleri reaksiyon için. Kayserispor bulunduğu mevcut şartlar içerisinde bu ligde oyunuyla, sonuca etkisiyle her zaman konuşulacak bir takım olacaktır” dedi.