Kavgayı ayırmak isterken şehit olan polis memuru, kabri başında anıldı

KAYSERİ'de, kıraathanedeki kavgaya müdahale ettiği sırada pompalı tüfekle vurulup 34 gün sonra şehit olan polis memuru Murat Akpınar (37), 1’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Çınar, babasının mezarından aldığı toprağı, oyuncak kepçesine doldurarak oynadı.

Olay, geçen yıl 13 Ağustos’ta saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun’u ise kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen Celil T., Halil T. ve Hakan T. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.

Polis memuru Murat Akpınar için, şehadetinin 1’inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Asri Mezarlık’taki Polis Şehitliği'nde düzenlenen programa, şehidin babası Mustafa, eşi Demet ile polis kıyafetleri giydirilen çocukları Çınar ve Murat Akpınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve şehidin yakınları katıldı. Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Aydın, aileye baş sağlığı diledi. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Çınar, oyuncak kepçesi ile kamyonuna, babasının mezarından aldığı toprağı doldurarak oynadı.