Devrilen forkliftin sürücüsü öldü

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, devrilen forkliftin sürücüsü Selman Yıldırım (43), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bünyan ilçesi Tuzhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Selman Yıldırım’ın kamyonun kasasına yüklemeye çalıştığı forklift, devrildi. Forkliftin altında kalan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Selman Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.