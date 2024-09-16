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        Kayseri'de 10 yıl 8 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:39 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:45
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        Kayseri'de 10 yıl 8 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.P. (46), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü F.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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