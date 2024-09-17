Kayseri'de keçe fabrikasında yangın -1

Kayseri'de sabah saatlerinde OSB 18. Cadde üzerinde bulunan bir keçe fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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