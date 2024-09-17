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        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın -1

        Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan keçe fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 07:07 Güncelleme: 17.09.2024 - 07:07
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        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın -1
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        Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan keçe fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Kayseri'de sabah saatlerinde OSB 18. Cadde üzerinde bulunan bir keçe fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

        Görüntü Dökümü:

        -Yanan fabrikadan görüntü

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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