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        Haciz işlemine gidip darbedilen avukata hakaret sanığına 11 ay hapis

        KAYSERİ'de, Avukat Coşkun Özbek'e (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedilmesi sonrası sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ercan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:25
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        Haciz işlemine gidip darbedilen avukata hakaret sanığına 11 ay hapis
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        KAYSERİ'de, Avukat Coşkun Özbek'e (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedilmesi sonrası sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ercan K. (40), 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, işlemler sırasında Serpil Y.’nin saldırısına uğradı. Fabrika sahibi olduğu belirtilen Serpil Y., ayağından yaralı olan Avukat Coşkun Özbek ve arkadaşına, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Özbek ise yanında haciz işlemine gelen ve görüntüleri kaydeden başka bir avukat Kübra Kürkçü’ye, "Polisi arar mısın?" dedi. Serpil Y. avukata saldırırken yanındaki kızı da ona engel olmaya çalıştı. O anlar, diğer avukat tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olay sonrası Avukat Coşkun Özbek ve meslektaşı Kübra Kürkçü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Serpil Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Serpil Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret'ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

        SOSYAL MEDYADAN HAKARETE HAPİS TALEBİ

        Avukat Coşkun Özbek'in darbedildiği anlara ilişkin çıkan haberlerin ardından Ercan K. sosyal medyadan hakaret içeren paylaşım yaptı. Bir haber sitesinin sosyal medya hesabına yorum yapan Ercan K., 'biraz ahlak, paralı yalancılar' diyerek küfretti. Coşkun Özbek'in Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması sonrası Ercan K., hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        KARAR VERİLDİ

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi ilk duruşmada, "Bu tarz bir olay daha önce benim başıma da geldiği için bir anda sinirlendim. Pişmanım" diyen Ercan K.'yi, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında erteleme yapmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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