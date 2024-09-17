İstediği ilaç yazılmayınca bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı

Olay, saat 15.30 sıralarında Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Abbas S., yeşil reçeteli ilaç yazdırmak için başhekimlik binasına geldi. İddiaya göre; istediği ilacı alamayan Abbas S., cebinden çıkardığı bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Abbas S.’yi, yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna edip gözaltına aldı. Abbas S., polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.