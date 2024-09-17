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        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın (2)

        13SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIKayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir keçe fabrikasında saat 04.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:48 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:55
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        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın (2)
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        13SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir keçe fabrikasında saat 04.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 13 saatlik çalışmasıyla 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangında zarar gören keçeler ise kamyonlara yüklenerek başka bir yere taşınmaya başlandı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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