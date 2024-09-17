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        Kayseri'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonda 28 gözaltı

        KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 28 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:20
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        Kayseri'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonda 28 gözaltı
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        KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 28 kişi, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve ruhsatsız silah satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 31 adrese 280 personelin katılımı ile operasyon düzenlendi. 2 farklı operasyonda 28 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 222 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 fişek ve 18 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 kişi, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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