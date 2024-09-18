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        2 oğlu ile kardeşi öldürülen kadın: Bir arpa boyu yol gidilemedi

        KAYSERİ'de miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit Yılmaz (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren Mehmet Yılmaz (43), 990 gündür yakalanamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:25
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        2 oğlu ile kardeşi öldürülen kadın: Bir arpa boyu yol gidilemedi
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        KAYSERİ'de miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit Yılmaz (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren Mehmet Yılmaz (43), 990 gündür yakalanamadı. Bugün görülen davanın duruşması eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, cinayette 2 oğlu ve kardeşini kaybeden Ayla Yılmaz, "Benim çocuğum günahsızdı, öğrenciydi. Benim çocuklarım suçsuzdu. Ne yapmış benim çocuklarım? 'Katil, kırmızı bültenle aranıyor' deniyor ama bir arpa boyu yol gidilemedi. Tam olarak yerini bilen yok. Hem katilin hem yardım yataklık yapanların yakalanmasını istiyorum" dedi.

        Olay, 3 Ocak 2022’de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit Yılmaz ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, müşteki sanık O.Y., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz’ın annesi, Serdar Yılmaz’ın ablası Ayla Yılmaz "Bugün duruşmamız oldu. Ben 2 evladımı ve kardeşimi toprağa verdim. 3 can gitti. Bunun hesabını kim verecek? Biz adalet istiyoruz. Anlaşılmıyoruz, dinlenmiyoruz. Mahkemelerde doğru düzgün dinlenmiyoruz. Katilin Gürcistan’da olduğu söyleniyor. Oraya mı gideceğiz? Oranın mahkemesine mi başvuracağız? Katili Gürcistan'da mı arayacağız? Katil Gürcistan'da ise devlet neden alıp gelemiyor? Aciz bir katil sonuçta. Koskoca devlet neden bunun gereğini yapmıyor? Biz adaleti 3 yıldır göremedik. Adalet hiçbir şekilde tecelli etmedi. Devlet büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyorum" diye konuştu.

        'KATİL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK YURT DIŞINA KAÇTI'

        Cinayet şüphelisinin yerini bilen olmadığını söyleyen Ayla Yılmaz, "Benim çocuğum günahsızdı, öğrenciydi. Benim çocuklarım suçsuzdu. Ne yapmış benim çocuklarım? 'Katil, kırmızı bültenle aranıyor' deniyor ama bir arpa boyu yol gidilemedi. Tam olarak yerini bilen yok. Hem katilin hem yardım yataklık yapanların yakalanmasını istiyorum. Azmettiren babası da yurt dışında. Bunu herkes biliyor. Olay günü kendisi ‘Bu iş burada bitecek’ diye söylemiş. 'Miras davası' deniyor. Kardeşim Serdar Yılmaz, mal mı bölüşmüş? Şehrin ortasında 3 can gitti. Katil elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtı gitti. Kaçıran ve azmettiren ortada" dedi.

        '3 YIL OLMASINA RAĞMEN KATİLLER CEZALANDIRILMIYOR'

        Serdar Yılmaz’ın kardeşi, Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz’ın dayıları Selçuk Yılmaz ise "3 yıl olmasına rağmen katiller ve yardım edenler cezalandırılmıyor. Aylarca, yıllarca bunu planlıyorlar. Bu olayı gerçekleştirdikten sonra yurt dışına gidiyor” diyerek şüphelinin yakalanmasını istedi.

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